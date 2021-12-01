طهران تفند مزاعم الرياض بقصف مقر إيراني في صنعاء

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الأنباء عن هجوم لتحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن استهدف قاعدة سرية مزعومة تابعة لخبراء الحرس الثوري الإيراني في مدينة صنعاء، وقال إن هذه الأنباء لا أساس لها، مفنداً وجود أي علاقات عسكرية بين الجمهورية الإسلامية مع اليمن.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، تأتي من أجل صرف الرأي العام لدى دول المنطقة والعالم عن جرائم دول العدوان".



وقال خطيب زاده: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن لها وجود عسكري في اليمن حتى يستهدفه العدوان.



وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن: "مثل هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة لن تغير من واقع اليمن من خلال الخطأ الاستراتيجي العسكري للعدوان".