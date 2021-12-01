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الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ساعة 20:00

الرئيس العراقي: يجب الشروع بالإصلاحات الضرورية

الرئيس العراقي: يجب الشروع بالإصلاحات الضرورية
وقال المكتب الاعلامي للرئيس العراقي في بيان، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأربعاء وفد الحزب الشيوعي العراقي برئاسة سكرتير الحزب رائد فهمي"، مبينا انه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه البلد في الظرف الراهن وما تتطلبه من تضافر الجهود وتوحيد الصف الوطني من أجل حماية الأمن والاستقرار في البلد، والاستجابة لتطلعات الشعب وحل المشاكل والأزمات المتعلقة بأوضاع المواطنين، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمة.

وهنأ صالح "الوفد بانعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي"، مشيداً بـ"الدور الريادي والتاريخي الذي لعبه في إطار الحركة الوطنية العراقية من أجل إرساء الديمقراطية وتجاوز مرحلة الاستبداد وبناء العملية السياسية والارتقاء بها".

وأكّد الرئيس العراقي أن "المرحلة الراهنة تتطلب إدراكاً عالياً للتحديات واستجابة فاعلة للاستحقاقات الوطنية الكبرى التي تنتظر البلد"، مشيراً إلى "ضرورة تكاتف الجميع والشروع بالإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات وتثبيت ركائز الحكم الرشيد".
مصدر : وكالات
رقم : 966458
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