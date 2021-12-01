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الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ساعة 20:02

الجيش الحكومي الإثيوبي يقول انه سيطر على مناطق جديدة

الجيش الحكومي الإثيوبي يقول انه سيطر على مناطق جديدة
وبحسب موقع "Radio Fana"، فقد قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية، لغسي تولو، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، إن الجيش والقوات الخاصة لإقليم أمهرة تمكنوا من كسر الدفاعات والخنادق المسلحة لجبهة تحرير تيغراي بمنطقة غاشانا أربيت، والسيطرة عليها تماما.

وأضاف أن المنطقة تعتبر محورا استراتيجيا يقطع الطريق لقوات جبهة تحرير تيغراي من العودة لإقليمها.

ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن الجيش الإثيوبي يتقدم بقيادة رئيس الوزراء، أبي أحمد، ويحقق انتصارات على مختلف الجبهات، وقال إن السيطرة على هذه المناطق ستمكن وتسرع من تحرير مدن (ولديا- ديسي وكومبلشا) في أقرب وقت، مؤكدا: "لقد ألحق الجيش والقوات الخاصة لإقليم أمهرة خسائر كبيرة في صفوف الجبهة".

وتعتبر منطقة "غاشانا أربيت" بإقليم أمهرة بشمال البلاد محورا استراتيجيا يقطع الطريق لقوات جبهة تحرير تيغراي من العودة لإقليمها ومحاصرتها في مثلث محكم، فضلا عن أنه سيمنع محاولة نقل كل ما تم نهبه من قبل لإقليم تيغراي.
مصدر : وكالات
رقم : 966460
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