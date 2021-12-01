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الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ساعة 20:08

العميد سليماني: أول نصر عظيم سيكون تحرير القدس الشريف

العميد سليماني: أول نصر عظيم سيكون تحرير القدس الشريف
خلال حضوره الملتقى الوطني لتخليد 3 ألف شهيد بمحافظة ايلام (غرب) قال العميد سليماني: حدث عظيم في القرن الرابع عشر الهجري هو انتصار الثورة الإسلامية. لم يكن هذا تغييرًا بسيطًا، واليوم ومستقبل هذا النصر سيكون أكثر وضوحًا، وهذا تغيير عظيم حدث على يد الشعب الإيراني بقيادة الإمام الخميني (رض) وتضحيات الشعب.

واضاف: لم تشهد البشرية مثل هذا الحدث العظيم منذ إعلان الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) الإسلام، لم ندرك ذلك حتى اليوم، اتضح لنا ما حدث وغيّر هندسة القوة في العالم ، وعانت الحضارة المادية للغرب والشرق في العالم من أزمة الهوية والخطاب.

واوضح العمید سليماني، ان المسيحية عانت أيضًا من أزمة في الخطاب، والدين الوحيد الذي صنع الخطاب هو الإسلام.

واردف قائلا: الأعداء حاولوا الاطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية وإعادة إيران إلى فترة ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، لكن الشعب الإيراني في مرحلة تثبيت الجمهورية الإسلامية والدفاع المقدس، تصدى للعدو الذي تدعمه 50 دولة، وقاومت ايران بمفردها في وجه المعتدي.

واشار رئيس منظمة التعبئة الشعبية الى ان الثورة الكبرى تتطلب تضحيات كبيرة قدمها الشعب الايراني خلال الدفاع المقدس.

وقال : الشهداء الأعزاء مشاعل امامنا اليوم، جبهة المقاومة جعلتنا نسمع صوت تحطم الكيان الصهيوني.

واشار الى ان الكيان الصهيوني يعاني من أزمة وجود، وهذا الإنجاز تحقق بفضل دماء الشهداء بمن فيهم شهداء محافظة إيلام.

ومضى سليماني قائلا: كانت أمنيتنا إلقاء حجر في تل أبيب، لكن الآن يمكننا الدفاع عن أراضينا بالصواريخ.

واضاف: اميركا تغادر المنطقة وقبلت الهزيمة وحلفاؤها محبطون، وما تزال الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفع راية الثورة الإسلامية بقوة وبإصرار كبير على تحقيق أهداف الخطوة الثانية للثورة الإسلامية.

وتابع قائلا: الحضارة تتحقق عندما تجتمع الشعوب الإسلامية وتشكل دولة ذات سيادة شعبية.

واضاف: سيُعرض نموذج الشعب الايراني على العالم الإسلامي، وستقين الدول الديمقراطية الاسلامية في بلدانها، وسنقف معًا نحن الشعوب المسلمة.

وقال سليماني: انتهت الحضارة الغربية وتم رمي الشيوعية الشرقية في مزبلة التاريخ وسيكون القرن الحالي للاسلام.

وأضاف رئيس منظمة التعبئة الشعبية: الإسلام سينتصر وسوف ينقذ البشرية.

واردف يقول: ان مشكلتنا الأساسية هي العدو الأكبر اميركا، وان الكيان الصهيوني لن يرى المستقبل.

وقال العميد سليماني: أول نصر عظيم سيكون تحرير القدس الشريف وسنرى أن حدثًا عظيمًا سيحدث في مسيرة البشرية.
رقم : 966466
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