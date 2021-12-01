كما رصدت الدنمارك 5120 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، حسب "رويترز".



ولا يزال عدد حالات الاستشفاء والوفيات أقل بكثير من ذروته قبل عام، وهو ما يرجعه خبراء إلى فعالية اللقاحات.