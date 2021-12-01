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الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ساعة 20:34
الدنمارك تسجل إصابتين جديدتين بمتحور "أوميكرون"
كما رصدت الدنمارك 5120 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، حسب "رويترز".
ولا يزال عدد حالات الاستشفاء والوفيات أقل بكثير من ذروته قبل عام، وهو ما يرجعه خبراء إلى فعالية اللقاحات.
مصدر :
وكالات
رقم :
966476
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