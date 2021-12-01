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الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ساعة 21:05

تدابير جديدة في لبنان لمواجهة فيروس كورونا

تدابير جديدة في لبنان لمواجهة فيروس كورونا
وتلا وزير الصحة فراس الابيض التوصيات الصادرة عن إجتماع لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا وهنا نصها:

اعتبارا من تاريخ 17 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022 ضمنا ومن الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، تُفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الملقحون بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملو نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.

يمنع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص يجب الإستحصال مسبقا على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.

خضوع الوافدين كافة إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي بعد تاريخ 10 كانون الأول 2021 ضمنا للشروط التالية:. أن يكونوا قد أتموا جرعتي اللقاح من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو اظهار نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها. الخضوع للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) في حرم المطار للوافدين من عمر الثانية عشر سنة وما فوق.

تحديد فترة إقفال المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة كافة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة اعتبارا من 16 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022، مع التشديد على الحد من انتشار الفيروس من خلال إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة به بحسب خطة وزارة الصحة العامة، إضافة إلى بلوغ نسبة مرتفعة من اعداد الملقحين (جرعة واحدة على الأقل) في الصفوف الثانوية في المدارس وطلاب الجامعات والمعاهد كافة.
متابعة تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي في الأماكن العامة والأسواق الشعبية مع التشديد على وجوب تلقي العاملين فيها اللقاح.

على صعيد التربية ، تقرر أن تكون عطلة الميلاد ورأس السنة بدءا من مساء يوم الخميس 16 كانون الأول الى صباح يوم الإثنين في 10 كانون الثاني 2022. هذه العطلة، والتي كانت مقررة في المدارس سابقا ابتداء من 22 أو 23 كانون الأول ولغاية 7 كانون الثاني.
مصدر : وكالات
رقم : 966478
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