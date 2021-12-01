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الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ساعة 21:39

حمدوك يؤكد ضرورة حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي

حمدوك يؤكد ضرورة حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي
وخلال استقباله مدير عام الشرطة السودانية، الفريق أول شرطة حقوقي عنان عمر، قال عبد الله حمدوك إن "حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي، هي من أهم واجبات قوات الشرطة".

كما وجه بإجراء تحقيق حول مقطع فيديو متداول، يظهر اقتحام عناصر من الشرطة السودانية لإحدى المستشفيات بمنطقة محيط مواكب، الثلاثاء، واعتقال مريض. وبدوره، تعهد مدير الشرطة بمتابعة التحقيق.

وجدد مدير عام قوات الشرطة "التزامهم بالعمل وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة حقهم في التعبير السلمي"، منوها إلى أن جميع قوات الشرطة التي كانت في محيط مواكب 30 نوفمبر، كان يرافقها وكلاء نيابة وهم من يصدرون التعليمات حول رد الفعل المطلوب".

كما أطلع المسؤول الأمني، حمدوك على خططهم المستقبلية التي تهدف إلى "تعزيز حق التعبير السلمي، وذلك بالمبادرة للتواصل مع منظمي المواكب المعلنة للتنسيق المسبق، لضمان حماية المتظاهرين وسلامتهم".
مصدر : وكالات
رقم : 966482
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