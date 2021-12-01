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الأربعاء 1 كانون الأول 2021 ساعة 22:24

وزير الصحة اليمني: مقتل وإصابة 8 آلاف امرأة يمنية بغارات العدوان

وزير الصحة اليمني: مقتل وإصابة 8 آلاف امرأة يمنية بغارات العدوان
ويهدف المؤتمر في يومين بمشاركة 500 استشارية واخصائية نساء وولادة من مختلف المحافظات إلى توحيد الرؤى الطبية والوطنية والمجتمعية لتعزيز مفهوم صحة المرأة مسؤولية جماعية، وفتح جسور التواصل العملي وتبادل خبرات كوكبة من الأطباء والباحثين المهتمين بصحة المرأة داخليا وخارجيا.

ويركز على تفعيل البحث العلمي ومواكبة آخر الأبحاث والمستجدات في طب النساء والتوليد وتوثيق ومناقشة الحالات النادرة في طب النساء والتوليد والاستفادة في تطوير الأبحاث عنها ونشرها داخليا وخارجيا وفتح باب المشاركة للأطباء والطبيبات حديثي التخرج ومن هم في السنوات الأولى بالتخصص مما يسهم في تطوير مهاراتهم الإكلينيكية والبحثية.

وفي المؤتمر الذي حضره وزير النفط والمعادن أحمد دارس، أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أن صحة المرأة مسؤولية الجميع لا سيما في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأوضح أن تحالف العدوان يرتكب أكبر مأساة وجرائم حرب في اليمن بحق النساء والأطفال وقتل الأجنة في بطون أمهاتهم وآخرها جريمة استهداف أسرة بمديرية حيس وقتل جنين في بطن أمه.

وأشار وزير الصحة إلى أن العدوان استهدف المدنيين الآمنين بشكل مباشر حيث استشهدت ألفي امرأة وهناك ستة آلاف امرأة جريحة بغارات التحالف.

واستعرض الوزير المتوكل التحديات التي تواجه القطاع الصحي سيما فيما يخص الأمومة والطفولة بسبب استمرار العدوان والحصار ..مؤكدا أن تحالف العدوان منع دخول 70 % من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية الخاصة بالولادة والتوليد.

ولفت إلى أن هناك مليون و 120 ألف ولادة في السنة منها ثمانية آلاف امرأة تموت بسبب مضاعفات الحمل والولادة سنويا ونتيجة تأثيرات الحصار ومنع دخول الأدوية .

مشيرا إلى ارتفاع حالات تشوهات المواليد بسبب استخدام تحالف العدوان للأسلحة المحرمة دوليا على المدن والمدنيين.

وأعرب وزير الصحة عن أمله من المشاركين في المؤتمر الخروج بتوصيات لتجاوز التحديات التي تواجه الأمومة والطفولة خاصة في سعي الوزارة إلى إنشاء مستشفى الأم والطفل في مختلف المحافظات وفتح المساقات للدراسات في مجال النساء والولادة.
رقم : 966490
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