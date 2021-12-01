أبرز التطورات على الساحة اليمنية 1-12-2021

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب له اليوم، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مقاتلة صينية الصنع من طراز CH4، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين محافظتي صعدة وعمران.



وأشار إلى أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد.



وتعتبر الطائرة بدون طيار من طراز CH-4 الأقوى من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها الطيرانية وتتمكن من أداء مهام تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات، وتنفيذ عمليات عسكرية في المجال الجوي المحظور، وتوجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض.



ويصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى خمسة آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين خمسة آلاف وسبعة آلاف متر.



وتتمكن الطائرة CH-4 صينية الصنع، من شن هجمات على أهداف أرضية باستخدام الصواريخ من إرتفاع يفوق خمسة آلاف كيلومتر.



ووزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد للحظة إسقاط الطائرة الاستطلاعية المقاتلة CH-4 التي تم إسقاطها بصاروخ مناسب في منطقة العمشية بمحافظة عمران.



وأظهرت المشاهد لحظة سقوط الطائرة واحتراقها بعد استهدافها بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بمهام عدائية في سماء منطقة العمشية.



وفي وقت لاحق طيران العدوان السعودي الأمريكي يستهدف بغارتين حطام الطائرة CH4 التي أسقطتها الدفاعات الجوية في منطقة العمشية.



ويواصل تحالف العدوان السعودي تصعيده العسكري مستهدفا بغارات عدة العاصمة اليمنية صنعاء ومواقع في محافظات اخرى، وفي وقت سابق اقرت بعض القيادات السياسية في حكومة المرتزقة بفشل الخيار العسكري ووصوله الى طريق مسدود.



غارات مكثفة لاتزال تتعرض لها العاصمة صنعاء ومحافظات اخرى في اطار تصعيد عسكري تقوده قوى العدوان السعودي ، الغارات خلال الساعات الماضية تركزت بشكل اكبر على مطار صنعاء الدولي وذلك في استهداف لهذه المنشأة المدنية هو الثالث من نوعه خلال اسبوع ، كما امتدت الغارات لتشمل مواقع في مديريتي حيس وباجل في محافظة الحديدة ، ومواقع متفرقة في محافظة مارب .. التصعيد الجوي رافقه ايضا تصعيد على الارض اذ سقط عدد من الجرحى في قصف مدفعي لقوى العدوان طال مدنيين في محافظتي الجوف والحديدة .



وازاء هذا التصعيد المتواصل اقرت بعض قيادات المرتزقة بفشل الخيار العسكري في اليمن ووصوله الى طريق مسدود و وانحراف تحالف السعودية وحكومة هادي عن مسؤوليتهم مقترحين تشكيل ائتلاف انقاذ لايقاف الحرب ..



