الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 كانون الأول 2021 ساعة 09:41

قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته

قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
وقال قاليباف في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاربعاء: في العام الماضي قمنا في بداية عمل مجلس الشورى الاسلامي (في دورته الحالية) بالمصادقة على قانون لالغاء الحظر وانهاء الطريق احادي الجانب الذي صنعته اميركا ومجموعة "4+1" وكانوا يمارسون الكثير من الضغوط على البلاد.

واضاف: ان القانون ذي البنود التسعة الذي اصدره المجلس كان بمثابة لغة دبلوماسية على الصعيد الدولي ليدركوا بالضبط ما هي خارطة طريقنا وسياساتنا الحاسمة على الصعيد الدولي لانه حتى ذلك الحين لم يكن لنا قانون بمثل هذه الشفافية في هذا المجال.

وقال رئيس مجلس الشورى: ان بعض الاجراءات مثل تنفيذ البروتوكول الاضافي او القيود في تخصيب اليورانيوم كنا نقوم بتنفيذها شريطة الغاء الحظر الا اننا كنا ننفذ بنود الاتفاق فيما لم يلتزموا هم بتعهداتهم.

واعتبر هذا القانون بانه كان مؤثرا واضاف: انني على ثقة باننا يمكننا انجاز مفاوضات قوية وجيدة وان نصل الى اتفاق عادل وزاخر بالعزة فيما لو نفذوا هم التزاماتهم وآمل بان ينفذوا التزاماتهم.

وفي جانب اخر من الحوار اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي على جهود المجلس في سياق سن القوانين من اجل ازدهار اقتصاد البلاد وتحسين معيشة المواطنين.
رقم : 966528
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
2 كانون الأول 2021
ملك الأردن وازدواجية المعايير
ملك الأردن وازدواجية المعايير
2 كانون الأول 2021
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
2 كانون الأول 2021
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
2 كانون الأول 2021
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
1 كانون الأول 2021
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
1 كانون الأول 2021
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
1 كانون الأول 2021
حديث حمدوك عن التمسك بالحوار.. رضوخ لأوامر الجيش أم محاولة للبقاء في السلطة؟
حديث حمدوك عن التمسك بالحوار.. رضوخ لأوامر الجيش أم محاولة للبقاء في السلطة؟
1 كانون الأول 2021
عقد الاجتماع القضائي الإيراني العراقي المشترك الثاني لمتابعة اغتيال قادة المقاومة... ما هي الرسائل؟
عقد الاجتماع القضائي الإيراني العراقي المشترك الثاني لمتابعة اغتيال قادة المقاومة... ما هي الرسائل؟
1 كانون الأول 2021
تخت روانجي: الإجراءات القسرية الأميركية أفقدت فكرة التنمية معناها
تخت روانجي: الإجراءات القسرية الأميركية أفقدت فكرة التنمية معناها
1 كانون الأول 2021
الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يعود إلى طهران خلال أيام للتشاور
الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يعود إلى طهران خلال أيام للتشاور
30 تشرين الثاني 2021
دبلوماسي أوروبي: 80 بالمائة من نص اتفاق فيينا تم انجازه
دبلوماسي أوروبي: 80 بالمائة من نص اتفاق فيينا تم انجازه
30 تشرين الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق
رياضي جزائري يضرب الصهاينة، درس في القضية الفلسطينية
محافظة المهرة اليمنية: من العزلة إلى ذروة المنافسة الأجنبية