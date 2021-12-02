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الخميس 2 كانون الأول 2021 ساعة 11:38
الأبيض: الاعلان اليوم عن اتفاقية مع البنك الدولي
وأشار الابيض إلى أن “الاتفاقية تهدف الى الحد من التكاليف الاضافية التي يتكبدها المواطن، بالاضافة الى زيادة دخل الطبيب المعالج”.
مصدر :
وكالات
رقم :
966562
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