الأبيض: الاعلان اليوم عن اتفاقية مع البنك الدولي

لبنان (اسلام تايمز) - قال وزير الصحة العامة فراس الأبيض عبر مواقع التواصل إنه “‏سيتم اليوم الاعلان عن اتفاقية مع البنك الدولي لدعم تعرفات استشفاء مرضى وزارة الصحة العامة بنسبة ثلاث أضعاف ونصف، وهي دخلت حيز التنفيذ من البارحة”.