الانصار يرفعون هاشتاغ 'نكبتهم فشلت في اليمن'

تحالف العدوان السعوأميركي يصعد هذه الايام من غاراته الهستيرية، للتغطية على خسائره الفادحة التي لحقت وتلحق به في الجبهات.. وخصوصا في مأرب، لكن قوى العدوان وفي بياناتهم وإعلامهم يهللون ويغردون في منخل مثقوب، فالذي يسمع الإعلام السعودي يتصور أن الحرب انتهت الآن وقضت الرياض على الجيش اليمني واللجان الشعبية.

حقيقة الامر انهم يبررون كل وحشيتهم وعدوانهم بمزاعم واهية مفادها أنهم يحافظون على المعايير الإنسانية والقانون الدولي.

في هذه الاثناء، اعترف مسؤولون كبار في حكومة الهارب الفار عبد ربه منصور هادي بفشل الحرب في تحقيق اهداف التحالف السعودي وحكومتهم في اليمن وقالوا إن الحل العسكري وصل الى طريق مسدود، ودعا المسؤولون الى وقف الحرب فورا ووساطة من قبل مصر والجامعة العربية لإنهاء الاختلافات وقد لقيت الدعوة ردود افعال كبيرة حيث رحبت اوساطٌ سياسية في صنعاء بالدعوة لكنهم قالوا إنه يجب خروج القوات الاجنبية من اليمن وتحييد الخارج قبل اي حوار.

حول هذه الدعوة، اكد احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى في حكومة هادي وعبد العزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب في حكومة هادي في بيان مشترك الى وقف الحرب في اليمن فورا. وقال بن دغر وجباري في بيان مشترك إن حكومة هادي شلت حركتها، وتنازلت كثيرا عن دورها، وإن الخيار العسكري انتهى إلى طريق مسدود،كما أن الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن أصبح كارثيا متهمة بشكل غير مباشر التحالف السعودي الاماراتي بتدمير البلاد وفشل وانحراف اهدافه حسب تعبيرهم.

دعوة بن دغر وجباري لقيت ردود افعال كبيرة حيث قالت اوساط سياسية انها دعوة متاخرة واعتراف متاخر ايضا بفشل العدوان السعودي على اليمن لكن الدعوة التي تتبنى ايقاف الحرب تعتبر خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح هذا بينما علق رئيس وفد صنعاء للمفاوضات الناطق باسم حركة انصارالله محمد عبدالسلام بالقول أن صنعاء كانت على يقين بأن العدوان مآله الفشل، وأن مصلحة اليمن ليست في التصفيق للتدخل الخارجي بل في مواجهته هذا بينما قال محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله إن البيان الصادر عن بن دغر وجباري لا يمثل كل المكونات السياسية في حكومة هادي، لكن البيان يمثل اعترافا بأن الحرب في اليمن عبثية، ولم تحقق أهدافها، وأكد أن يد صنعاء ممدودةٌ لسلام مشرف يكون عبر حوار يمني يمني.

الى ذلك هاجم الاعلام السعودي موقف بن دغر وجباري وقالت صحيفة عكاظ ان المذكورين يبحثون عن مصالحهم الشخصية وان دعوتهم المذكورة تعني عزل عبدربه منصور هادي ومن معه وتحميل السعودية مسوولية الحرب حسب تعبيرها.

نتابع الان اهم التغريدات التي رفعها اليمنيون تحت وسم (#نكبتهم_فشلت_بانتصار_اليمن) حيث غرد حساب (مركز الاعلام الثوري) قائلا: عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي يدعو للتفاعل في حملة تغريدات على هاشتاق: #نكبتهم_فشلت_بانتصار_اليمن 26 ربيع ثاني 1443هـ 01 ديسمبر 2021م

