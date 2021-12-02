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الخميس 2 كانون الأول 2021 ساعة 15:21

غوتيريش يدعو السودانيين القبول باتفاق حمدوك مع الجيش

غوتيريش يدعو السودانيين القبول باتفاق حمدوك مع الجيش
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي "أتفهم رد فعل أولئك الذين يقولون لا نريد أي حل مع الجيش. لكن بالنسبة لي، فإن إطلاق سراح رئيس الوزراء وإعادته إلى منصبه هو نصر مهم"، داعيا إلى تغليب "الحس السليم. فأمامنا وضع غير مثالي ولكن بإمكانه أن يتيح انتقالا فعالا إلى الديموقراطية".
وتوجه غوتيريش للمعارضين للاتفاق الذي أبرمه حمدوك مع الجيش والذين يواصلون التظاهر في العاصمة خصوصا للمطالبة بحكم مدني، محذرا إياهم من أن "التشكيك في هذا الحل حتى وإن كنت أتفهم سخط الناس، فهو سيكون خطيرا جدا على السودان".
وأضاف: "ندائي للقوى المختلفة وللشعب السوداني هو أن يدعموا رئيس الوزراء حمدوك في الخطوات المقبلة لانتقال سلمي إلى ديمقراطية حقيقية في السودان".
وأتى نداء غوتيريش غداة احتجاج آلاف السودانيين قرب القصر الرئاسي في للمطالبة بحكم مدني، في تظاهرة أطلقت خلالها قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر قتل 43 شخصا نتيجة قمع التظاهرات المعارضة، بحسب نقابة أطباء مؤيدة للديمقراطية.
 
مصدر : وكالات
رقم : 966588
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