انريكي مورا: مفاوضات فيينا ربما تصل الى نتيجة الاسبوع القادم

وقال مورا، عقب انتهاء الاجتماع الختامي لمفاوضات فيينا يوم الجمعة، إن المشاورات ستستمر وستدرس جميع الاطراف المقترحات المقدمة.



واضاف: إن مفاوضات مثمرة قد اجريت مع الوفد الايراني المفاوض الجديد.



ومن دون الاشارة الى عدم التزام اميركا والاطراف الاوروبية بتعهداتها قال: إن المفاوضات النووية مع ايران سوف لن تكون الى ما لا نهاية.



يذكر ان وفود ايران ومجموعة 4+1 (المانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) قد عقدت بفيينا يوم الجمعة اجتماعها الختامي وقررت العودة الى بلدانها لدراسة مقترحات ايران وإعداد الردود عليها ومن ثم استئناف المفاوضات في الاسبوع المقبل.