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السبت 4 كانون الأول 2021 ساعة 09:21

محافظ تعز يدين جريمة العدوان بحق المدنيين

محافظ تعز يدين جريمة العدوان بحق المدنيين
وأكد محافظ تعز هذه الجريمة الوحشية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الامريكي السعودي بحق المدنيين المكفول لهم حق الحماية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن استمرار العدوان في ارتكاب أبشع الجرائم، يؤكد مدى الانحطاط الأخلاقي لتحالف العدوان جراء ما يتلقاه من هزائم متتالية في مختلف الميادين والجبهات.

وحمل بجاش الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك الجرائم.

وأوضح المحافظ بجاش أن تواطؤ وصمت المجتمع الدولي وغض طرفه عن الجرائم شجع المعتدين علی ارتكاب المزيد منها منذ ما يقارب السبع سنوات، مستنكراً صمت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إزاء هذه الجرائم البشعة.

وبين المحافظ أن تكرار استهداف العدوان للمدنيين من الجرائم البشعة التي يعاقب عليها القانون الدولي، وأنها تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية، مضيفاً أن جرائم العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا قوة وثباتا وشموخا وعنفوانا سيجرف في طريقه صلف واستكبار المعتدين ومرتزقتهم.

ودعا محافظ تعز كافة أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف وتماسك الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالرجال والعتاد للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادة أراضيه.
رقم : 966778
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