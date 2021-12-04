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السبت 4 كانون الأول 2021 ساعة 09:22
مكتب حقوق الإنسان في تعز يستنكر جريمة العدوان بحق المدنيين
وأدان مكتب حقوق الإنسان جريمة غارات العدوان على مديرية مقبنة والتي تسببت باستشهاد وإصابة ٣٠ شخصاً بينهم اطفال ونساء كحصيلة أولية.
وأضاف أن جريمة العدوان في مقبنة تُعرض مرتكبيها إلى المسائلة الجنائية كمجرمي حرب.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
966779
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