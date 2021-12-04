مكتب حقوق الإنسان في تعز يستنكر جريمة العدوان بحق المدنيين

وأدان مكتب حقوق الإنسان جريمة غارات العدوان على مديرية مقبنة والتي تسببت باستشهاد وإصابة ٣٠ شخصاً بينهم اطفال ونساء كحصيلة أولية.



وأضاف أن جريمة العدوان في مقبنة تُعرض مرتكبيها إلى المسائلة الجنائية كمجرمي حرب.

