الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 كانون الأول 2021 ساعة 09:25

وزير سوري: معرض المنتجات الإيرانية ضم معدات مهمة في المجال الزراعي

وزير سوري: معرض المنتجات الإيرانية ضم معدات مهمة في المجال الزراعي
وأوضح الوزير  لدى زيارته المعرض اول أمس الخميس، أنه من أهم المعروضات طائرات "دراون" التي تستخدم لرش المبيدات الحشرية وإطفاء الحرائق والكشف عن أماكن وجودها إضافة إلى عدادات المياه المؤتمتة التي يمكن أن تركب على الآبار لتنظيم استجرار الموارد المائية من المياه الجوفية والأسمدة ومنتجات الحليب ومعامل وشركات إقامة الزراعات المحمية وشركات الري الحديث وألبسة الإطفاء لاستخدامها في إطفاء الحرائق في الغابات.

من جانبه قال السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني أنه بغية إقامة علاقات مستدامة وطويلة الأمد علينا عرض إمكانياتنا وطاقتنا وبالتالي من الطبيعي أن يكون لنا دور في إعادة إعمار سورية منوهاً بالإقبال الذي شهده المعرض.

وأختتم المعرض الذي تقيمه شركة المعارض الدولية الإيرانية الحكومية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في سورية أمس الجمعة.

تتواصل فعاليات معرض المنتجات الإيرانية الثاني الذي انطلق في الـ 29 من الشهر الماضي على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 164 شركة تجارية وصناعية مختصة بالمعدات الطبية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيماويات والأغذية والمنسوجات والسيارات.
 
رقم : 966781
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
4 كانون الأول 2021
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
4 كانون الأول 2021
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
4 كانون الأول 2021
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
4 كانون الأول 2021
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
2 كانون الأول 2021
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
2 كانون الأول 2021
ملك الأردن وازدواجية المعايير
ملك الأردن وازدواجية المعايير
2 كانون الأول 2021
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
2 كانون الأول 2021
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
2 كانون الأول 2021
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
1 كانون الأول 2021
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
1 كانون الأول 2021
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
1 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق