وزير سوري: معرض المنتجات الإيرانية ضم معدات مهمة في المجال الزراعي

وأوضح الوزير لدى زيارته المعرض اول أمس الخميس، أنه من أهم المعروضات طائرات "دراون" التي تستخدم لرش المبيدات الحشرية وإطفاء الحرائق والكشف عن أماكن وجودها إضافة إلى عدادات المياه المؤتمتة التي يمكن أن تركب على الآبار لتنظيم استجرار الموارد المائية من المياه الجوفية والأسمدة ومنتجات الحليب ومعامل وشركات إقامة الزراعات المحمية وشركات الري الحديث وألبسة الإطفاء لاستخدامها في إطفاء الحرائق في الغابات.



من جانبه قال السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني أنه بغية إقامة علاقات مستدامة وطويلة الأمد علينا عرض إمكانياتنا وطاقتنا وبالتالي من الطبيعي أن يكون لنا دور في إعادة إعمار سورية منوهاً بالإقبال الذي شهده المعرض.



وأختتم المعرض الذي تقيمه شركة المعارض الدولية الإيرانية الحكومية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في سورية أمس الجمعة.



تتواصل فعاليات معرض المنتجات الإيرانية الثاني الذي انطلق في الـ 29 من الشهر الماضي على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة 164 شركة تجارية وصناعية مختصة بالمعدات الطبية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيماويات والأغذية والمنسوجات والسيارات.

