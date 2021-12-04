الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 كانون الأول 2021 ساعة 09:26

معارض بحريني: النظام الخليفي يمارس القمع و التعذيب بأسم القانون

معارض بحريني: النظام الخليفي يمارس القمع و التعذيب بأسم القانون
علق الناشط السياسي البحريني علي الفايز في حوار مع وكالة أنباء فارس على اوضاع حقوق بشر الإنسان في بلاده وقال: قبل عشر سنوات صدر تقرير لجنة بسيوني، وهي لجنة "مستقلة" عينها حاكم البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ما يخص احداث ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١.

واستمر الفايز: اعتقد ان اللجنة استخدمت لغرض سياسي بعيد تماما عن مسألة الاهتمام  بمعالجة انتهاكات حقوق الانسان ولذلك فان الانتهاكات والجرائم لم تتوقف بل زادت وتيرتها واتسعت رقعتها وتطورت وسائلها وهي مستمرة لحد هذه  اللحظة.

وأردف الناشط السياسي البحريني قائلا: النظام مستمر منذ اكثر من عشر سنوات في صم الآذان والاستمرار في الانكار وفي تطوير أدوات القمع والتعذيب والاستهداف المفضي للموت البطيء في سياسة أدت لمزيد من الشهداء الذين قضوا في داخل السجن او بعد الخروج منه بفترة وجيزة، بفعل الامراض وعدم توفير العلاج والدواء والتغذية المناسبة وظروف السجون الصحية غير الملائمة للحياة. 

وقال المعارض البحريني: لقد تطورت آلة التعذيب والاضطهاد والاستهداف لدى النظام واصبح الآن يمارسها بأسم القانون ويبررها تحت عناوين مضللة واوجد اجهزة ،بمساعدة "حلفائه"، ظاهرها حسن ولكنها أدوات مكملة وداعمة لسياساته العنيفة ضد سجناء الرأي، ويظهر ذلك شاخصا في تعامله مع الرمز الكبير الاستاذ حسن مشيمع من شبه المنع من العلاج وتوفير الدواء والذي اوصل حالته الصحية للتدهور ، وكذلك الدكتور عبدالجليل السنكيس الذي صادر النظام كتابه الثقافي الذي عمل عليه لسنوات وهو ما دفع الدكتور السنكيس للاضراب عن الطعام وبالتالي تدهور حالته الصحية ، ولا تنتهي عند اضراب اطفالنا وشبابنا عن الطعام احتجاجا على نفس السياسات الاجرامية. 

ومضى علي الفايز قائلا: لقد استمر النظام في فبركة "الخلايا" بعد عشر سنوات من تقرير بسيوني، فلقد اعتقل مؤخرا الكثير من الشباب وتم الزج بأسمائهم في قضية جديدة من نسج خيال جهاز الاستخبارات وذلك بعد ساعات من انتهاء "حوار المنامة" والذي كان مهرجانا خطابيا لدول تنتمي في جلها لمحور الشر الامريكي والذي صرح فيه وزير الحرب الامريكي باستمرار دعم "حلفاء" امريكا  وكان محوره الاساس استهداف ايران، ولذلك كانت هذه "الخلية" المزعومة ايضا عمل أساسه اتهام لايران، حيث مصلحة النظام في الاستمرار في شيطنة المعارضة وضرب قواعدها السلمية وخدمة "حلفائه" الاقليمين والدوليين وعلى رأسهم امريكا. 

وأوضح الناشط السياسي البحريني: تقرير بسيوني الذي تكلم عن مظالم طالت شريحة واسعة من الشعب في كل المستويات تقريبا، هذه المظالم وبعد عشر سنوات مستمرة في طحن اجساد السجناء السياسيين ومحاولات سحقهم وعوائلهم نفسيا واقتصاديا واليوم يعمل النظام ليل نهار محاولا سحقهم معنويا واجتماعيا باجبارهم الخروج بقانون يطبق في الدول المحترمة على المجرمين فقط، يرجو النظام من ذلك ارضاء الرأي العام ووزارات الخارجية لدى "حلفاءه" في ما يخص انتقاداتهم لملف حقوق الانسان ولكن بتوقيع السجناء واقرارهم انهم مجرمون والخروج تحت قيود مذلة وفيها من الظلم والاهانة والاسترقاق ما هو فاقع، وهو عمل مشترك يقوم به بالتعاون مع دوائر بريطانية وامريكية لاهداف واضحة. 

وأضاف الفايز : لكن في قبال هذه الصورة المؤلمة، توجد صور متعددة تدعونا للفخر وتبعث فينا الأمل من مواقف قيادات سياسية خلف القضبان بل بعض مواقف اطفالنا وشبابنا وعوائلهم القابضين على الجمر والرافضين للذل والراغبين في تحقيق العزة والكرامة والحرية والعدالة لكل ابناء البحرين. 

واختتم تصريحه قائلا: اننا مؤمنون بنصر الله القريب لاننا نرى في السجناء المضحين والصابرين والقيادات الواعية شرط المعادلة القرآنية (يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم).
رقم : 966782
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
4 كانون الأول 2021
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
4 كانون الأول 2021
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
4 كانون الأول 2021
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
4 كانون الأول 2021
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
2 كانون الأول 2021
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
2 كانون الأول 2021
ملك الأردن وازدواجية المعايير
ملك الأردن وازدواجية المعايير
2 كانون الأول 2021
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
2 كانون الأول 2021
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
2 كانون الأول 2021
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
1 كانون الأول 2021
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
1 كانون الأول 2021
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
1 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق