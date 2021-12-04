وجامعة تعز التي أنشئت في أبريل/ نيسان 1993 تتكون من 8 كليات وعدد من المراكز العلمية، وتضم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة.



وخاطبت النقابة في بيان الجمعة، أعضاء هيئة التدريس قائلة: "ظلت نقابتكم إلى آخر لحظة تستبعد خيار الإضراب الشامل إلى أن فرض هذا الخيار نفسه في ظل ظروف أقل ما يمكن أن يطلق عليها بالمأساوية".



وأعلن البيان "بدء الإضراب الشامل في جميع كليات جامعة تعز ومراكزها العلمية بدءا من صباح الأحد".



وأضاف: "الخطوة تأتي استشعارا للمسؤولية الملقاة على عاتق النقابة تجاه المجتمع الذي تمثله والذي وصل حد الإنهاك بسبب غلاء المعيشة وتردي الوضع الذي أصبح كارثيا نتيجة الانهيار المستمر والمتسارع للعملة الوطنية".



وطالبت النقابة "بإعادة رواتب أعضاء هيئة التدريس إلى قيمتها أمام العملة الصعبة قبل عام 2015 وتسليمها بهذه العملة مع زيادة 50 بالمئة على المرتب الأساسي".



والخميس، أعلن مجلس نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن (جنوب) الإضراب الشامل عن العمل بدءا من الأحد القادم، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر العملة.



ومنذ أسابيع يشهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، إثر تدهور غير مسبوق للعملة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في مناطق سيطرة حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي 1680 ريال في تداولات الخميس.



وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار 215 ريالا.



وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة علاج أزمة الريال اليمني، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر .