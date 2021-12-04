الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 كانون الأول 2021 ساعة 10:12

اجتماع عراقي كويتي لمناقشة البحث عن المفقودين

اجتماع عراقي كويتي لمناقشة البحث عن المفقودين
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن "وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية قحطان طه خلف ترأس الوفد العراقي الذي يضم في عضويته ممثلين عن وزارتي الدفاع والصحة للمشاركة بأعمال اجتماعات اللجنة الثلاثية الدورة ( 52) واللجنة الفنية الفرعية الدورة (118) المعنية بالبحث عن المفقودين العراقيين والكويتين جراء حرب الخليج (الفارسي) الثانية عام 1991، المنعقد في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان، للمدة 11/29-2021/12/2، برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وبمشاركة ممثلين عن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا وبحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بصفة مراقب".

واضافت، أن "الاجتماعات تناولت مناقشة الجهود المبذولة في أطار البحث والتحري عن المفقودين، حيث أعرب طه عن حرص العراق حكومةً وشعباً على بذل اقصى درجات التعاون المبني على أسس الأخوة وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في هذا الشأن ومتطلبات هذا الملف الإنساني".

وتابعت: "كما جرى خلال هذه الاجتماعات غلق 30 ملفاً لمفقودين"، مؤكدا انه" تم العثور على رفاتهم في بادية المثنى (السماوة) خلال عامي 2019 و 2020، والتعرف على هوياتهم بعد إجراء مطابقة البصمة الوراثية (DNA) مع عوائلهم."

واعربت وزارة الخارجية العراقية، بحسب البيان، عن خالص تعازيها والتضامن مع عوائلهم، سائلين الباري عز وجل إن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويسكنهم فسيح جناته.

وأكدت، انها لن تدخر جهداً في مواصلة العمل مع باقي المؤسسات العراقية المعنية والاشقاء في دولة الكويت والدول الصديقة في التعاون من أجل الوصول إلى الاهداف السامية لانهاء هذا الملف الإنساني.
مصدر : وكالات
رقم : 966794
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
4 كانون الأول 2021
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
4 كانون الأول 2021
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
4 كانون الأول 2021
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
4 كانون الأول 2021
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
2 كانون الأول 2021
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
2 كانون الأول 2021
ملك الأردن وازدواجية المعايير
ملك الأردن وازدواجية المعايير
2 كانون الأول 2021
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
2 كانون الأول 2021
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
2 كانون الأول 2021
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
1 كانون الأول 2021
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
1 كانون الأول 2021
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
1 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق