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السبت 4 كانون الأول 2021 ساعة 13:28

هنية: التحرير لا يمر إلا عبر فوهات البنادق

هنية: التحرير لا يمر إلا عبر فوهات البنادق
جاءت تصريحات هنية خلال ورشة عمل بعنوان: "الأسرى والجرحى والشهداء.. تضحية وفداء"، ضمن أعمال مؤتمر "رواد القدس يحملون سيفها" والمنعقد في مدينة اسطنبول.

وقال هنية: إن قضية الأسرى كانت وستبقى على رأس أولويات الحركة، لافتا إلى أن حركته نفذت أول عملية أسر جنود إسرائيليين قبل مرور عام واحد على انطلاقتها.

وأكد هنية أن كتائب القسام تأسر أربعة من جنود الاحتلال، اعتُقل اثنان منهم خلال عدوان 2014 وآخران بعد العدوان، وقال: "هؤلاء الأسرى لن يروا الشمس إلا بعد أن يرى أسرانا شمس الحرية".

وأضاف: "حماس قدمت قادتها شهداء في لوحة شرف تبدأ ولا تنتهي، وإن غابوا عن الأنظار فهم في الوجدان، وآخرهم البطل فادي أبو شخيدم الذي هبّ للدفاع عن الأقصى".

وأشار إلى أنّ "حركة حماس تحتل الصدارة في مشهد المقاومة على أرض فلسطين، وتسير في خط ثابت منذ انطلاقتها".
رقم : 966818
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