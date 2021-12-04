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السبت 4 كانون الأول 2021 ساعة 13:42

اوليانوف: الضمانات التي تطالب بها إيران أمر منطقي ومبرر تماما

اوليانوف: الضمانات التي تطالب بها إيران أمر منطقي ومبرر تماما
وأفادت مصادر صحفية بان اوليانوف قال في تصريح له ان هذه الجولة من المفاوضات في فيينا لم تكتمل بعد وستستمر بعد عودة الوفود المشاركة التي توجهت الى عواصم بلدانها للتشاور خاصة حول كيفية مواصلة العمل.

واعتبر المسؤول الروسي رغبة طهران بالحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي بانها منطقية ومبررة، "لذا لو كانت ايران بحاجة للمزيد من الضمانات فمن الممكن البحث حول ذلك".

واضاف: ان مطلب الايرانيين للحصول على ضمانات امر واضح ومبرر تماما. يجب الاطمئنان الى عدم تكرار الخطوة المسيئة التي اتخذت في فترة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عن طريق سياسة الضغوط القصوى. كل هذه الامور يجب ان تخضع للنقاش.

وقال اوليانوف: هنالك قاعدة في المفاوضات النووية في فيينا وهي انه ليس هنالك اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء، بمعنى ان الاصلاحات واردة في اي وقت الا ان المطلوب ان تكون هذه الاصلاحات مدروسة وان لا تتحول الى عقبة في طريق التقدم بالمفاوضات لذا فاننا لن نقوم بتصعيد الوضع.

يذكر ان الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" والتي كانت قد انطلقت الاثنين الماضي قد اختتمت مساء الجمعة وتم الاتفاق على التوقف فترة قصيرة لتعود الوفود الى عواصمها ومن ثم العودة الى فيينا لاستئناف المفاوضات.

وكان الوفد الايراني المفاوض قد قدم وثيقتين للطرف الاخر حول الغاء الحظر والقضايا النووية حيث اعتبر مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري، هذا الامر مؤشرا لجدية الجمهورية الاسلامية الايرانية في المفاوضات.
رقم : 966821
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