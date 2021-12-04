أذربيجان ثاني أكبر مستورد للصناعات الدفاعية التركية

تصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات الدفاعية والجوّية التركية خلال تلك الفترة، بقيمة مليار و32 مليونًا و615 ألف دولار، تلتها أذربيجان بقيمة 192 مليونًا و126 ألف دولار، ثم قطر بقيمة 180 مليونًا و544 ألف دولار بعد شرائها عربات مدرّعة ومنصّات بحرية وأنظمة أسلحة، وحلّت الإمارات في المركز الرابع بقيمة 161 مليونًا و373 ألف دولار.



وبحسب بيانات مجلس المُصدّرين الأتراك، فإن صادرات القطاع سجّلت عام 2018 مليارين و35 مليونًا و956 ألف دولار، وارتفعت عام 2019، بنسبة 34.6% وحققت مليارين و740 مليونًا و988 ألف دولار.



ووصلت الصناعات الدفاعية والجوّية التركية إلى رقم قياسي جديد في التصدير قبل نهاية العام الجاري، رغم أن تأثير الوباء لم ينتهِ بعد، ولا تزال أولويات الدول تتركز في مجالات أخرى، وخاصة الصحة.



ووصل حجم الصادرات في 11 شهرًا من العام الحالي إلى مليارين و793 مليونًا و974 ألف دولار، مُحققة زيادة بنسبة 39.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجّل رقمًا قياسيًّا.