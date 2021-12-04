الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 كانون الأول 2021 ساعة 13:52

أذربيجان ثاني أكبر مستورد للصناعات الدفاعية التركية

أذربيجان ثاني أكبر مستورد للصناعات الدفاعية التركية
تصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات الدفاعية والجوّية التركية خلال تلك الفترة، بقيمة مليار و32 مليونًا و615 ألف دولار، تلتها أذربيجان بقيمة 192 مليونًا و126 ألف دولار، ثم قطر بقيمة 180 مليونًا و544 ألف دولار بعد شرائها عربات مدرّعة ومنصّات بحرية وأنظمة أسلحة، وحلّت الإمارات في المركز الرابع بقيمة 161 مليونًا و373 ألف دولار.

وبحسب بيانات مجلس المُصدّرين الأتراك، فإن صادرات القطاع سجّلت عام 2018 مليارين و35 مليونًا و956 ألف دولار، وارتفعت عام 2019، بنسبة 34.6% وحققت مليارين و740 مليونًا و988 ألف دولار.

ووصلت الصناعات الدفاعية والجوّية التركية إلى رقم قياسي جديد في التصدير قبل نهاية العام الجاري، رغم أن تأثير الوباء لم ينتهِ بعد، ولا تزال أولويات الدول تتركز في مجالات أخرى، وخاصة الصحة.

ووصل حجم الصادرات في 11 شهرًا من العام الحالي إلى مليارين و793 مليونًا و974 ألف دولار، مُحققة زيادة بنسبة 39.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجّل رقمًا قياسيًّا.
مصدر : وكالات
رقم : 966823
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
4 كانون الأول 2021
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
4 كانون الأول 2021
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
4 كانون الأول 2021
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
4 كانون الأول 2021
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
2 كانون الأول 2021
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
2 كانون الأول 2021
ملك الأردن وازدواجية المعايير
ملك الأردن وازدواجية المعايير
2 كانون الأول 2021
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
2 كانون الأول 2021
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
2 كانون الأول 2021
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
1 كانون الأول 2021
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
1 كانون الأول 2021
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
1 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق