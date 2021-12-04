الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 كانون الأول 2021 ساعة 13:57
معلقا على استقالة قرداحي:

لحود: انهيار الكرامة أسوأ من أي انهيار

لحود: انهيار الكرامة أسوأ من أي انهيار
وأعرب لحود في تصريح له اليوم السبت عن أمله بأن تكون الاستقالة قد أتت عن حسن نية وليس خوفا أو تحت ضغط، لسبب مبدئي ينطلق من أبسط مفاهيم العلاقات الدولية التي عمرها مئات السنين، والتي علمتنا بأن من يرضخ من الدول يحول نفسه الى ضحية للابتزاز، مشيرا الى أنه بعد الاستقالة ستكون هناك مطالب متكررة وشروط لن تعرف حدودا.

وأضاف: الصدمة الأكبر كانت في المواقف السياسية الرسمية التي تبعت الاستقالة، حيث استمر التزلف للدول الخليجية، في وقت قابل اعلام هذه الدول الاستقالة بالاستخفاف والتجاهل.

وتابع: الأسوأ في ذلك كله هو تفسير الاستقالة بأنها ورقة سيحملها الرئيس الفرنسي ماكرون الى السعودية، لكي يستخدمها في التفاوض مع السعوديين إرضاء لهم، فبأي حق يحولون البلد واستقالة وزير فيه الى ورقة مفاوضات بين دولتين؟

ورأى لحود أن لبنان يغرق منذ سنتين، وما من أحد وقف الى جانبه من هذه الدول، ولم نكن نملك بعد سوى كرامتنا وها نحن اليوم نفرط بها، في حين كان الأجدى أن تستقيل الحكومة كلها لكي يخلفها من يصون كرامة لبنان واللبنانيين.
رقم : 966826
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
4 كانون الأول 2021
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
4 كانون الأول 2021
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
4 كانون الأول 2021
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
4 كانون الأول 2021
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
2 كانون الأول 2021
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
2 كانون الأول 2021
ملك الأردن وازدواجية المعايير
ملك الأردن وازدواجية المعايير
2 كانون الأول 2021
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
القتل الأمريكي للمدنيين في سوريا... الأسباب والتداعيات
2 كانون الأول 2021
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
2 كانون الأول 2021
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
رئيسي : مجلس الشورى الاسلامي يحقق اليوم ارادة الشعب
1 كانون الأول 2021
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
الهدف الذي لا تحيد عنه ايران في محادثات فيينا
1 كانون الأول 2021
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
فلسطين..انفجار الأوضاع في مناطق 48 قاب قوسين أو أدنى
1 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق