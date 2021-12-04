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السبت 4 كانون الأول 2021 ساعة 16:16

الصحة الايرانية تعلن تراجع الوفيات اليومية بكورونا في البلاد الى 58 حالة

الصحة الايرانية تعلن تراجع الوفيات اليومية بكورونا في البلاد الى 58 حالة
واضافت الصحة الايرانية، عبر بيانها اليومي حول اخر حصيلة تفشي هذا الفيروس الوبائي في ايران، ان الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم السبت، سجّلت الفين و157 اصابة جديدة؛ ليبلغ مجموع المصابين 6 ملايين و131 الفا و356 شخصا.

ونوه البيان، بان اجمالي حالات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لحد اليوم 5 ملايين و916 الفا و199 شخصا.

وعن التطعيم العام ضد هذا الوباء، فقد لفت البيان الصادر عن وزارة الصحة اليوم، ان حجم اللقاحات المضادة الموزعة في انحاء البلاد بلغ لحد اليوم، 107 ملايين و143 الفا و157 جرعة (الاولى والثانية والثالثة).
رقم : 966852
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