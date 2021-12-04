انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال اسبوع

وقالت الإدارة في تقرير، ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول بلغت 5.869 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 314 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.555 ملايين برميل يوميا".



واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 221 ألف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 245 الف برميل يوميا".



واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,773 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 657 الف برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 457 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا بمعدل 224 الف برميل يوميا".



ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا بلغت معدل 189 ألف برميل يوميا، تليها البرازيل بمعدل 142 الف برميل يوميا، ثم جاءت ترينيداد وتوباغو بـ72 الف برميل يوميا، ثم جاءت نيجيريا بمعدل 4 الاف برميل يوميا".