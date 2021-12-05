مسؤول إماراتي يزور طهران الاثنين

وأضافت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة سيصل إلى طهران يوم الاثنين، استجابة لدعوة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني“.



وأوضحت أن ”الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولامارات والتشاور حول آخر المستجدات الإقليمية“، مشيرة إلى أن ”الشيخ طحنون بن زايد بالإضافة إلى لقائه بنظيره الإيراني علي شمخاني، سيلتقي في هذه الزيارة مع بعض كبار المسؤولين الإيرانيين“.





وفي 18 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، إن زيارة قريبة مرتقبة لمستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى طهران.



وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، ذكر في تصريحات سابقة، إن ”الإمارات اتخذت خطوات لتهدئة التوترات مع إيران، حيث لا مصلحة لنا في المواجهة“.



وأضاف قرقاش أمام ملتقى أبوظبي الاستراتيجي أن ”بلاده ما زالت تشعر بقلق عميق من سلوك إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ورغم ذلك فإن أبوظبي تتخذ خطوات لتهدئة التوتر حيث أنه لا مصلحة لها في المواجهة التي ستدفع ثمنها المنطقة كلها على مدى عقود قادمة“.



وفي الأسبوع الماضي، تلقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وجرى بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.



وأشار أمير عبداللهيان، خلال الاتصال، إلى تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن توسيع العلاقات في المجالات المختلفة مع دول الجوار بما فيها الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى استمرار المشاورات بين البلدين.



كما وصف عبد اللهيان العلاقات التي تجمع إيران والإمارات، بأنها ”متنامية وماضية نحو التزايد“، مبيناً أن ”إيران مصممة على مواصلة التشاور وبناء تعاون مؤثر مع أصدقائها وجيرانها“.



ووجه أمير عبد اللهيان دعوة إلى وزير خارجية الإمارات لزيارة طهران، وفقاً لما ذكرته الوكالة الإيرانية الحكومية ”إيرنا“.



وفي 24 من الشهر الماضي، زار علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الإمارات، معلناً عن اتفاق بلاده مع الإمارات على فتح فصل جديد في العلاقات بينهما.



