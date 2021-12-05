وزير الخارجية السوري يزور طهران

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، إن وفدًا سوريًا برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، يصل إلى طهران مساء اليوم الاحد، تلبية لدعوة من ايران.



ويضم الوفد السوري إلى جانب المقداد، نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، حيث سيلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.



وهذه هي الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران، منذ توليه منصب وزارة الخارجية، خلفًا لوزير الخارجية الراحل، وليد المعلم، والأولى له في ظل الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي.



وكان وزير خارجية ايران، زار دمشق في آب/ أغسطس الماضي، ضمن جولته الإقليمية، وذلك بعد أيام من توليه منصب وزير الخارجية، خلفًا لمحمد جواد ظريف.



فيما كشفت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من اليوم عن زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى طهران يوم غد أيضاً.