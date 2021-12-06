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الاثنين 6 كانون الأول 2021 ساعة 10:03

حزب الله: أحمق من يظن بأن الحصار أو الإنتخابات أوالعقوبات تُضعف المقاومة

حزب الله: أحمق من يظن بأن الحصار أو الإنتخابات أوالعقوبات تُضعف المقاومة
وشدد السيد صفي الدين أن الفريق الآخر في لبنان يرغب بالذهاب الى التطبيع ونحن نؤكد أن هذا المشروع لن يمر ولن نقبل به ، مشيرًا إلى أنّ هؤلاء يذهبون باتجاه خيارات سيّئة على المستوى الوطني وهم جاهزون للتطبيع ومن يقول غير ذلك قولوا له غير صحيح ، لأن هذا الفريق اللبناني الذي يتآمر على المقاومة هو يحلم بالتطبيع وربّما يحلم بما هو أكثر، وهذه هي حقيقتهم، ويريدون أن يقولوا لنا أنّ التطبيع عروبة والمقاومة خارج العروبة وهذا من العجائب.

وقال سماحته: نحن اليوم نعيش نعيم الإنتصارات ولا نعيش الذل والضعف أبدًا لذا نحن مستمرون في طريق المقاومة القوية والحاضرة لمواجهة العدو ولن نتراجع بل نزداد قوّةً. 

وفي ختام كلمته وجّه السيد صفي الدين تحيّة إجلالٍ وإكبار واحترام أمام العمليات الإستشهادية المتصاعدة داخل فلسطين المحتلّة وهذا البطل الذي شاهدناه اليوم في منطقة باب العامود يُعطي النموذج الحيّ عن قدرة الشعب الفلسطيني على المقاومة في كلّ الأماكن في القدس والضفة الغربية وفي الـ ٤٨ ، معتبرًا أن هذه هي الحقيقة التي ستكتب مستقبل فلسطين ومستقبل أمّتنا ، وتابع قائلًا إنه بوركت هذه الجهود وبوركت هذه الدماء والتضحيات وبوركت هذه اليد التي طعنت هؤلاء الصهاينة و هي جاهزة في كل يوم أن تُلحق المزيد من الخسائر والهزائم المعنوية والبشرية والمادية بحقّ هذا العدوّ.
رقم : 967116
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