أبرز تطورات مفاوضات فيينا

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ان محادثات فيينا لم تتوقف وإنما هناك استراحة للوفود.



خطيب زاده وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي قال ان طهران أبدت ليونة خلال المحادثات التي أجراها فريق العمل الإيراني مع الأطراف الأخرى. مؤكدا ان طهران ليست في عجلة من أمرها فيما يتعلق بمحادثات فيينا لكن الهدف الرئيس بالنسبة لها هو الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني.



وأضاف خطيب زادة ان طهران منحت الفرصة للأطراف الأخرى للعودة الى عواصمها للتشاور ومن ثم ابداء موقفها حول المقترحين الإيرانيين لدى استئناف محادثات فيينا, مشيرا الى ان ايران شاركت في محادثات فيينا بإرادة جادة من اجل إلغاء الحظر.



خطيب زاده شدد على انه حسب مسودة المقترحين التي قدمها الفريق الايراني المفاوض إلى أطراف الاتفاق النووي لم تتطرق طهران إلى آلية خطوة-خطوة فيما يتعلق بإلغاء اجراءات الحظر. مشيرا الى ان الكيان الصهيوني منذ البداية كان يعارض الاتفاق النووي



بدوره أكد غلام حسين إسماعيلي مدير مكتب الرئيس الإيراني أن بلاده جادة تماما في مفاوضات فيينا، وأن هدفها النهائي من المفاوضات هو إلغاء العقوبات مع الحفاظ على كرامة البلاد.



ونقلت مصادر رسمية عن إسماعيلي القول إننا "جادون تماما في مفاوضات فيينا، وهدفنا النهائي في المفاوضات مع مجموعة 4+1 هو إلغاء العقوبات… وقد كنا على استعداد لمواصلة المفاوضات إلا أن الأطراف الأخرى رأت أنها بحاجة إلى التوجه إلى عواصمها لمناقشة القضايا المعروضة".



وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني أول أمس الجمعة، وستتابع الأسبوع المقبل، وعبر مسؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية.



ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل.



وتجري المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.