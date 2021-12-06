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الاثنين 6 كانون الأول 2021 ساعة 13:22

حماس والجهاد تشيدان بعملية الدهس قرب طولكرم وتنعيان الشهيد

حماس والجهاد تشيدان بعملية الدهس قرب طولكرم وتنعيان الشهيد
وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس :"يبدأ صباح الشعوب الثائرة بنكهة الفداء والعمل المقاوم .. في فجر اليوم عملية فدائية ضد جنود الاحتلال قرب طولكرم في الضفة الغربية".

‏وأكد انها ثورة مشتعلة وشباب قرر الانعتاق نهائيًا من الاحتلال وسيواصل الابداع في المقاومة حتى زوال هذا الاستعمار الاسرائيلي عن كل الأرض الفلسطينية.

وباركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 6/12/2021 العملية البطولية التي وقعت فجراً على حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم المحتلة، مؤكدةً أن العملية هي رد طبيعي ومشروع على إعدام الاحتلال للشهيد سليمة في القدس المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الشعب الفلسطيني قادر على ممارسة حقه في المقاومة والدفاع عن نفسه أمام الإسرائيلي، ورداً على الاقتحامات اليومية للمقدسات، مشددةً على مواصلة هذا الحق المقدس حتى التحرير، فمقاومتنا مستمرة والاحتلال إلى زوال بإذن الله.

ونعت الحركة الشهيد البطل محمد نضال يونس موسى من بلدة كفر قليل في نابلس منفذ عملية حاجز جبارة ، معتبرةً أن ما قام به الشهيد محمد يونس هو نهج الثوار الأصيل وسبيل المقاومة الأصوب في الضفة الغربية المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 967139
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