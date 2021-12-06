الجيش العراقي يدمر دراجة نارية ومضافة لـ'داعش' في صلاح الدين

وحسب مصدر ذكرت الوزارة في بيان، أن "طيران الجيش دمر دراجة نارية ومضافة تابعة لداعش، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".