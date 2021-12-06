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الاثنين 6 كانون الأول 2021 ساعة 13:28

مناورات بحرية مشتركة بين السعودية والبحرين

مناورات بحرية مشتركة بين السعودية والبحرين
وقال قائد الأسطول الشرقي السعودي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، إن "التمرين يهدف إلى تعزيز الإمكانات التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة، وتطوير وتوسيع التوافق العملياتي، والكفاءة التكتيكية، وكذلك تبادل الخبرات لتطوير قدراتهم على العمليات البحرية"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف "شاركت القوات الجوية الملكية السعودية في عملية الإسناد الجوي القريب في منطقة العمليات للسفن القتالية، وأن هذا التمرين يأتي امتدادا لسلسلة تمارين (الجسر) الذي ينفذ بشكل دوري بين البلدين الشقيقين، ويهدف إلى تعزيز التعاون الأمني، وتأمين المياه الإقليمية، وتوحيد المفاهيم والعمل المشترك".
مصدر : وكالات
رقم : 967143
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