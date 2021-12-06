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الاثنين 6 كانون الأول 2021 ساعة 13:29

عبد اللهيان: نرحب بإعادة بعض الدول النظر في سياستها الخارجية تجاه سوريا

عبد اللهيان: نرحب بإعادة بعض الدول النظر في سياستها الخارجية تجاه سوريا
وقال أمير عبداللهيان، أجرينا اليوم محادثات جيدة ومفيدة وتطلعية حول العلاقات الثنائية، والتي تركز على التعاون الاقتصادي فضلا عن التركيز على العلاقات الشاملة، واضاف، ان العلاقات بين البلدين استراتيجية ومتميزة.

وتابع، تحدثنا اليوم عن مختلف القضايا الثنائية، وأضاف: ان زيارته تتم في وقت يقام فيه أحد أكبر المعارض التجارية الإيرانية في سوريا.

وقال وزير الخارجية الإيراني، ندين تواجد القوات الأجنبية في سوريا التي دخلت دون تنسيق مع حكومة دمشق، ونرحب بإعادة بعض الدول العربية والأوروبية النظر في سياستها الخارجية تجاه سوريا وإعادة فتح بعض السفارات.

واضاف أمير عبد اللهيان : أجرينا مباحثات مفصلة حول أفغانستان ولدينا تطابق في وجهات النظر حول ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.
رقم : 967144
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