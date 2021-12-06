الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 كانون الأول 2021 ساعة 14:23

المقداد: علاقاتنا مع إيران استراتيجية وتهدف لبناء مستقبل واعد

المقداد: علاقاتنا مع إيران استراتيجية وتهدف لبناء مستقبل واعد
وأضاف المقداد ،خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين، لقد أجرينا مباحثات غنية مع الجانب الايراني حول مختلف القضايا وخاصة تعزيز العلاقات الثنائية.

وحول النووي الايراني، أكد المقداد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ولا صحة لما يشاع غير ذلك وعلى الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق.

وأشار المقداد إلى أن الولايات المتحدة نقلت آلاف الإرهابيين من سوريا إلى أفغانستان.

وقال المقداد إن انتصارات سوريا على التنظيمات الإرهابية التي يدعمها كيان الاحتلال الإسرائيلي تجعله يلجأ للعدوان المباشر وردنا عليه يكون بملاحقة فلول هذه التنظيمات، وأضاف إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على سوريا وعدد من البلدان غير شرعية وتتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين سوريا وإيران استراتيجية ومتميزة.

وقال عبد اللهيان خلال المؤتمر الصحفي، إن إيران ترفض الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي السورية وتؤكد ضرورة خروج هذه القوات.

وأضاف عبد اللهيان: بحثنا مختلف القضايا الثنائية وخاصة تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
رقم : 967153
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
6 كانون الأول 2021
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
6 كانون الأول 2021
رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا
رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا
6 كانون الأول 2021
كبير المفاوضين الإيرانيين: لا تراجع عن مطالبنا
كبير المفاوضين الإيرانيين: لا تراجع عن مطالبنا
5 كانون الأول 2021
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
4 كانون الأول 2021
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
4 كانون الأول 2021
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
4 كانون الأول 2021
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
4 كانون الأول 2021
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
4 كانون الأول 2021
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
2 كانون الأول 2021
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
2 كانون الأول 2021
ملك الأردن وازدواجية المعايير
ملك الأردن وازدواجية المعايير
2 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق