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الاثنين 6 كانون الأول 2021 ساعة 15:25

وزیر الداخلية: الكرة الآن في ملعب الأوروبيين

وزیر الداخلية: الكرة الآن في ملعب الأوروبيين
واضاف وحيدي ،اليوم الاثنين، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عرضت مبادرتها للطرف الاخر حول استمرار المفاوضات والوصول الى النتيجة المطلوبة اي الغاء العقوبات.

وتابع: ان الطرف الاخر يجري حاليا محادثات مع حكوماته وعليه ان يثبت التزامه بتعهداته.

واوضح ان ما تطلبه ايران في الجولة القادمة من المفاوضات واضح تماما وان الامريكان هم الذين نكثوا العهد والاوروبيين باتوا متفرجين تجاه ما فعلت امريكا.

ومضى يقول ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للعمل بتعهداتها في حال التزام الطرف الاخر بتعهداته المتمثلة في الغاء الحظر بشكل كامل.

واضاف اننا متشائمون جدا من الطرف الاخر لاننا لم نلمس اجراء ايجابي منه بشأن تنفيذ تعهداته.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال اننا لم نربط تحقيق التنمية في البلاد بالاتفاق النووي و تم وضع ميزانية العام المقبل على افتراض استمرار العقوبات وان الحركة الاقتصادية للبلاد تستمر بشكل مستقل عن العقوبات وسيرى ان اقتصاد ايران سيمضي الى الامام رغم العقوبات المفروضة عليها و ان الذين يتنصلون من التزاماتهم سيضرون بانفسهم.
مصدر : وكالات
رقم : 967164
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