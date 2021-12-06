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الاثنين 6 كانون الأول 2021 ساعة 19:16

صنعاء تتوعد بالرد على جرائم العدوان السعودي

صنعاء تتوعد بالرد على جرائم العدوان السعودي
وأكد الحجري في تصريح اليوم الاثنين، أن جرائم التحالف لن تمر مرور الكرام وأن دول تحالف العدوان ستدفع الثمن، لافتاً إلى أن هستيريا التحالف وتصعيده على المدنيين دليل على الخسارة في الميادين العسكري.

وأضاف قائلاً ” لا نعول على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولا على المجتمع الدولي تعويلنا على قواتنا المسلحة”.

وتأتي هذه الجرائم بعد أن كشف تحالف العدوان آواخر نوفمبر الماضي، عن نواياه للتصعيد ضد اليمن، وهو تصعيد مهد له التحالف، بإلغاء مهمة فريق خبراء الأمم المتحدة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بناءً على ضغوط مارستها الولايات المتحدة والسعودية، على مجلس حقوق الإنسان في السابع من أكتوبر الماضي.
رقم : 967201
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