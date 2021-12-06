الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 كانون الأول 2021 ساعة 19:18

رئيس السلطة الفلسطينية: قررنا مراجعة العلاقات والاتفاقات مع إسرائيل

رئيس السلطة الفلسطينية: قررنا مراجعة العلاقات والاتفاقات مع إسرائيل
جاء ذلك في رسالة أرسلها عباس، لرئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، عبر سفير الهند في فلسطين موكول آريا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأفادت الرسالة، بـ"قرار القيادة الفلسطينية القيام بمراجعة جدية لمجمل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية، في ظل تنكرها لقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة بين الجانبين".

ولم توضح الرسالة طبيعة وشكل هذه المراجعة، غير أن اتفاق أوسلو 1993 يعد هو الأبرز بين منظمة التحرير وإسرائيل، إضافة للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي سبقته، وأخرى تبعته أو بنيت عليه، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.‎

ووفق الوكالة، يأتي تسليم الرسالة، في إطار" تحرك تقوم به القيادة الفلسطينية، لتنبيه رؤساء وقادة العالم بالمخاطر التي تتهدد العملية السياسية والأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار إسرائيل بسياساتها العدوانية".

وأرسل عباس رسالة مشابهة إلى رئيس وزراء باكستان عمران خان، بحسب المصدر ذاته.

وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني وقف كافة أشكال التنسيق (المدني والأمني) مع إسرائيل، في 19 مايو/أيار 2020، ردا على اعتزامها البدء بضم أراض واسعة من الضفة الغربية المحتلة والأغوار (شرق)، غير أن السلطة الفلسطينية أعلنت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من ذات العام عودة التنسيق.

وعملية التسوية بين السلطة وكيان الاحتلال متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، لرفض سلطات "إسرائيل" وقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لما يسمى بحل الدولتين.
مصدر : وكالات
رقم : 967203
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
6 كانون الأول 2021
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
6 كانون الأول 2021
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
6 كانون الأول 2021
رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا
رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا
6 كانون الأول 2021
كبير المفاوضين الإيرانيين: لا تراجع عن مطالبنا
كبير المفاوضين الإيرانيين: لا تراجع عن مطالبنا
5 كانون الأول 2021
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
4 كانون الأول 2021
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
4 كانون الأول 2021
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
4 كانون الأول 2021
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
4 كانون الأول 2021
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
4 كانون الأول 2021
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
2 كانون الأول 2021
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
2 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق