شمخاني : الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفرا إلا عبر التعاون بين بلدان المنطقة

وقال الأدميرال علي شمخاني ، اليوم الاثنين، خلال استقباله مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد إن الاستقرار والأمن الدائم لن يتحقق إلا من خلال الحوار والتعاون المستمر بين دول المنطقة. وقال ان "العلاقات الودية مع الجيران وتبادل القدرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية يندرج ضمن سلم اولولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سياستها الخارجية".



وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على ضرورة أن لا تتأثر علاقات دول المنطقة بالسياسات التدخلية للدول الاجنبیة. وقال أن دول الخليج الفارسي قادرة من خلال التعاون والعمل سویا على لعب دورً مهم في المجال الاقتصادي على الصعيدين الاقليمي والدولي كمركز للطاقة وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.



وشدد شمخاني على ضرورة الجهد المشترك لوضع حد ببعض الأزمات العسكرية والأمنية التي فرضت ظروفا معيشية صعبة على الشعوب الاسلامیة في المنطقة ملفتا أن الحوار يجب أن يحل محل النهج العسكري لازالة الخلافات.



وأعرب عن أمله في أن تكون زيارة نظيره الإماراتي لإيران بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وتفسح المجال امام توطيد العلاقات الثنائية.



من جانبه أعرب مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طنحون بن زايد عن سعادته لزيارته الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولقائه الأدميرال علي شمخاني وقال إن "إيران و انطلاقا من ثقلها وقوتها في المنطقة تتمتع بموقع جيوسياسي فريد وطريق سريع يربط بين شرق وغرب العالم".



وأضاف مستشار الأمن الوطني الإماراتي ان "تطوير العلاقات الأخوية بين أبوظبي وطهران من أولويات بلاده.



ووصف الشيخ طحنون بن زايد ان البلدين يتمتعان بفرص وإمكانيات اقتصادية كبيرة يمكن تبادلها في مختلف المجالات بما فيها الترانزيت والطاقة والنقل والصحة والعلاج والاستثمار ومن الضروري تشكيل مجموعات عمل متخصصة لتحديد ارضيات التعاون المشترك وازالة العقبات التي تعترض ذلك.



وسيلتقي الشيخ طحنون رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي قبل ظهر اليوم الاثنين في إطار زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا إلى طهران.