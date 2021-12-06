خطوة إماراتية تجاه ايران.. ما الجديد؟

وفي هذا الصدد أكد الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، خلال استقبال مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، ان ايران ترحب بتعزيز العلاقات مع الإمارات، وقال، ان العلاقات الجيدة مع دول المنطقة من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الجديدة.



وأشار الرئيس الإيراني إلى تاريخ العلاقات الودية بين البلدين، وقال، ان العلاقات الطيبة مع دول المنطقة من أولويات السياسة الخارجية في الحكومة الجديدة. لذلك نرحب بتعزيز العلاقات مع الإمارات.



وأضاف: يجب ألا تكون هناك عقبة في العلاقات بين البلدين المسلمين، وألا تتأثر هذه العلاقات باملاءات الأجانب.



وتابع رئيسي: إن سياسة أعداء دول المنطقة هي بث الخوف بين الجيران، لكن هذه المؤامرة ستحبط من خلال الحكمة والتفاهم المشترك.



بدوره اكد مستشار الأمن الوطني الإماراتي خلال اللقاء أننا "نحن أبناء هذه المنطقة ولدينا مصير ، لذا فإن تطوير العلاقات بين البلدين هو على جدول أعمالنا".



وأشار إلى محادثاته التفصيلية مع نظيره الإيراني، وبيّن ان هذه اللقاءات ستكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وستعمل على تحسين الوضع الأمني.



وأكد طحنون بن زايد آل نهيان الاستعداد لتطوير التعاون، معربا عن أمله في أن يبدأ فصل جديد في العلاقات بين البلدين مع زيارة آية الله رئيسي الى الإمارات.



وسلم مستشار الأمن القومي الإماراتي خلال اللقاء رئيس الجمهورية دعوة رسمية من رئيس الامارات لزيارة هذا البلد.



ومن جانبه اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الادميرال علي شمخاني ان التعاون بين دول المنطقة يضمن الامن و الاستقرار فيها واضاف: ان العلاقات الودية مع دول الجوار وتبادل الامكانيات الاقتصادية والتجارية يندرج في سلم اولويات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.



وقال الأدميرال علي شمخاني خلال استقباله مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد إن الاستقرار والأمن الدائم لن يتحقق إلا من خلال الحوار والتعاون المستمر بين دول المنطقة. وقال ان "العلاقات الودية مع الجيران وتبادل القدرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية يندرج ضمن سلم اولولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سياستها الخارجية".



وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على ضرورة أن لا تتأثر علاقات دول المنطقة بالسياسات التدخلية للدول الاجنبیة. وقال أن دول الخليج الفارسي قادرة من خلال التعاون والعمل سویا على لعب دورً مهم في المجال الاقتصادي على الصعيدين الاقليمي والدولي كمركز للطاقة وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.



وشدد شمخاني على ضرورة الجهد المشترك لوضع حد ببعض الأزمات العسكرية والأمنية التي فرضت ظروفا معيشية صعبة على الشعوب الاسلامیة في المنطقة ملفتا أن الحوار يجب أن يحل محل النهج العسكري لازالة الخلافات.



وأعرب عن أمله في أن تكون زيارة نظيره الإماراتي لإيران بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وتفسح المجال امام توطيد العلاقات الثنائية.



وفي سياق متصل رأى الدبلوماسي الايراني السابق مجتبى اماني، ان زيارة مستشار الامن القومي الاماراتي طحنون بن زايد الى طهران ستؤول الى المزيد من التعاون بين دول الخليج الفارسي.



وقال اماني في برنامج متلفز ان زيارة طحنون تاتي في سياق الاتصالات التي جرت بين مسؤولي البلدين وزيارة مساعد وزير الخارجية الايراني على باقري كني الى ابوظبي.



واضاف: ان الامارات تدرك أهمية ايران في منطقة الخليج الفارسي وضرورة تكوين العلاقات مع دول الجوار.



واوضح اماني، ان زيارة طحنون الى طهران ستكون لها تداعيات ايجابية في اطار تطوير العلاقات بين البلدين وفتح مجال التعاون على كافة المجالات.



واشار اماني الى ان زيارة طحنون ستكون فاتحة خير على المزيد من التعاون بين دول الخليج الفارسي.



هذا وقد وصلَ مستشارُ الأمنِ القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد إلى العاصمة طهران للقاءِ كبارِ المسؤولين الايرانيين، وبحثِ القضايا ذاتِ الاهتمامِ المشترك.



