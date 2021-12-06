سورياو إيران علاقات استراتيجية تهدف لبناء مستقبل واعد

واعتبر الرئيس الايراني استمرار التواجد غير الشرعي للقوات الاجنبية على الاراضي السورية بانه يشكل تهديدا لامن واستقرار المنطقة وقال : الشهداء العظام مثل الشهيد سليماني أحبطوا المخططات الارهابية لاميركا ووكلائها من بينهم "داعش" والصهاينة في المنطقة .



وشدد على أهمية أمن واستقرار سورية وحضورها القوي في المعادلات الاقليمية واضاف : سورية اليوم وبسياستها المناهضة للصهيونية تقف في الخط الاول للمقاومة امام الصهاينة والتاريخ سيشهد لهذه الوقفة المشرفة .



واكد الرئيس الايراني أهمية احترام سيادة سورية وقال إن الاعتداء على سيادة أي بلد مرفوض بتاتا والشعب السوري ايضا لا يطيق ذلك مطلقا .



من جانبه قدم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رسالة الرئيس السوري بشار الاسد وكذلك دعوته للقيام بزيارة الى دمشق وقال: ان سوريا عازمة على تفعيل جميع طاقات التعاون لتعزيز العلاقات بين طهران ودمشق يوما بعد يوم في سياق المصالح المشتركة للشعبين.



واكد المقداد بان الشعب السوري لن ينسى ابدا دعم ومساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية لبلاده واضاف: ان سوريا تؤكد على استمرار العلاقات المستديمة والراسخة التي ارساها قادة الشعبين وفي هذا المسار فان دماء الشهيد الحاج قاسم سليماني تعد ضمانة للاواصر العميقة بين الشعبين ونحن نعتقد بان الشهيد سليماني متعلق بنا جميعا وسوف لن ننسى تضحيات شهدائنا.



ولفت الى ان اميركا تستخدم اخبث الاساليب في العلاقات مع بعض دول المنطقة وهي تسعى عبر اذلالها واحتقارها لسيادة وهيمنة الصهاينة في المنطقة.



واكد وزير الخارجية السوري بان مخططات اميركا والكيان الصهيوني واذنابهما في المنطقة قد فشلت في ظل صمود الشعب السوري وجبهة المقاومة وقد وصلوا اليوم الى هذه النقطة وهي ان سوريا لم تنهزم وهم غيروا نهجهم.



وفي سياق متصل قال وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد إن علاقات بلدينا استراتيجية وتهدف لبناء مستقبل واعد لشعوب المنطقة تعيش فيه بأمن وسلام بعيداً عن أي تدخل خارجي.



وحسب مصدر رسمي ان المقداد اضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين، لقد أجرينا مباحثات غنية مع الجانب الايراني حول مختلف القضايا وخاصة تعزيز العلاقات الثنائية.



وحول النووي الايراني، أكد المقداد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ولا صحة لما يشاع غير ذلك وعلى الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق.



وأشار المقداد إلى أن الولايات المتحدة نقلت آلاف الإرهابيين من سوريا إلى أفغانستان.



وقال المقداد إن انتصارات سوريا على التنظيمات الإرهابية التي يدعمها كيان الاحتلال الإسرائيلي تجعله يلجأ للعدوان المباشر وردنا عليه يكون بملاحقة فلول هذه التنظيمات، وأضاف إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب على سوريا وعدد من البلدان غير شرعية وتتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين سوريا وإيران استراتيجية ومتميزة.



وأضاف امير عبداللهيان: "أود أن أؤكد أن العلاقات بين البلدين استراتيجية ومتميزة". نشيد بتضحيات شهداء المقاومة والشهداء الايرانيين المدافعين عن المراقد المقدسة الذين كان لهم إلى جانب القوات المسلحة السورية دوراً مهماً في مكافحة الإرهاب وعودة الأمن إلى المنطقة ولاسيما الشهيد قاسم سليماني الذي لعب دورا مفصليا في هذه المعركة ومحاربة الارهاب في المنطقة ونحن الان على اعتاب الذكرى الثانية لاستشهاد هذا القائد الكبير والمدافع الإيراني العظيم.



وتابع أمير عبد اللهيان: "نعتز بذكرى شهداء المقاومة وشهداء سوريا الذين لعبوا دوراً أساسياً ومهماً للغاية في الدفاع عن وحدة أراضي البلاد واستعادة الأمن لسوريا".

