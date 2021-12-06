"قسد" تخطف عمال سوريين في مدينة القامشلي

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة تابعة ل “قسد” شنت حملة مداهمات في عدة شوارع في مدينة القامشلي صباح اليوم واختطفت عدداً من العمال من شارع زكي الأرسوزي الذين اعتادوا على التواجد بالقرب من سوق الخضرة للبحث عن عملهم اليومي فيما أقدمت مجموعة مسلحة أخرى على مداهمة أبنية حديثة الإنشاء واختطفت عمال البناء والصب من أماكن عملهم واقتادتهم لجهة مجهولة.



وصعدت “قسد” عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية بإسناد من طائرات من الاحتلال الامريكي واختطفت العشرات من أهالي أرياف دير الزور والرقة والحسكة بهدف تجنيدهم للقتال في صفوفها.