الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 كانون الأول 2021 ساعة 19:49

الانتخابات الليبية .. هل ستحل المعضلة الأصعب؟

الانتخابات الليبية .. هل ستحل المعضلة الأصعب؟
 ستجرى الانتخابات الرئاسية الليبية في وقت لم يستقر فيه الوضع في البلاد بعد وتستمر الصراعات الداخلية بمؤامرة ودعم بعض الدول والأنظمة الأجنبية.

 كما أن قوانين الانتخابات ليست محل إجماع، ولا يزال جدل القاعدة الدستورية التي تجري على أساسها الانتخابات يُقسِّم الأطراف السياسية. كما أن شروط الترشُّح للرئاسة ما زالت أيضا محل خلاف عميق، وكلما اقترب الموعد 24 ديسمبر/كانون الأول لإجراء أول انتخابات رئاسية في ليبيا منذ استقلالها قبل 70 عاما، يزداد الجدل وتتصاعد حِدَّة الخلافات والانقسامات بين الفرقاء السياسيين، ولكن ما من علامات مؤكدة توحي بأن الانتخابات لن تجري في موعدها حتى الآن.

 وتواجه ليبيا العديد من التحديات منذ عام 2011؛ بعد سقوط نظام القذافي، واجهت البلاد حربًا أهلية في عام 2011 وتم تقسيمها عمليًا إلى قسمين بمؤامرة أجنبية؛ وحظيت "حكومة الوحدة الوطنية الليبية" بدعم دول مثل قطر وتركيا وبعض الدول الأوروبية والأمم المتحدة، كما دعمت دول مثل مصر والسعودية والإمارات جيش جنرال المتقاعد حفتر المتمركز في بنغازي وطبرق. لكن مع استمرار مرشحي الرئاسة الليبية في عرض قضيتهم على لجنة الانتخابات، تشهد ليبيا خلافات دولية حول مستقبل البلاد. أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن العدد الإجمالي للمرشحين في الانتخابات النيابية بلغ 2241 مرشحا في عموم البلاد.

وفي وقت سابق، أُعلن عن خوض أكثر من 900 شخص الانتخابات الرئاسية الليبية، من بينهم أهم المرشحين خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي المخلوع وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق (شرق ليبيا) سابقاً، لكن قبل أيام قليلة تمت الإطاحة بسيف الإسلام القذافي.

و من المقرر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر / كانون الأول، ومنذ عدة أشهر، يستعد لاعبون أجانب مثل الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا، وبالطبع الكيان الصهيوني للعب دور فيها. ومن بين الأطراف المؤثرة في العملية الانتخابية، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وكذلك بعض جيران ليبيا، بما في ذلك مصر وتونس والجزائر.

في غضون ذلك، فإن الولايات المتحدة و الكيان الصهيوني هم أول من استفاد من التدخل في الانتخابات الليبية وبذل كل جهد للتأثير عليها. في نظر الولايات المتحدة وإسرائيل، قد تفتح الانتخابات الليبية ونتائجها الباب لدولة عربية أخرى في القارة الأفريقية للدخول في اتفاقيات تطبيع مع تل أبيب.

وبعد الإطاحة بسيف الإسلام القذافي، كان أبرز المرشحين الليبيين خليفة حفتر، صاحب التوجه الأمريكي الصهيوني، وقد أعلن بالفعل عن رغبته في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني إذا وصل إلى السلطة. تعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أيضًا أن حفتر لديه المزيد من القوة لتأسيس موطئ قدم صهيوني في البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخليفة حفتر حليف لحلفاء تل أبيب بقيادة الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ومصر. كما يضمن وجود تل أبيب في غرب طرابلس، عبر حفتر، القضاء على خصم الكيان الصهيوني في البحر المتوسط​​، تركيا.

 
رقم : 967220
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
6 كانون الأول 2021
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
6 كانون الأول 2021
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
6 كانون الأول 2021
رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا
رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا
6 كانون الأول 2021
كبير المفاوضين الإيرانيين: لا تراجع عن مطالبنا
كبير المفاوضين الإيرانيين: لا تراجع عن مطالبنا
5 كانون الأول 2021
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
4 كانون الأول 2021
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
4 كانون الأول 2021
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
ما الهدف من المنهاج المسيئ للرسول(ص) في الشمال السوري الخاضع لتركيا؟
4 كانون الأول 2021
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
حتى لو إستقال قرداحي.. تبقى الحرب السعودية على اليمن "عبثية"
4 كانون الأول 2021
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
الاعتراف بالهزيمة في اليمن.. الجدل السياسي يحتدم بين أقطاب حكومة "منصور هادي" المستقيلة
4 كانون الأول 2021
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
قاليباف: سنصل لاتفاق عادل وزاخر بالعزة في مفاوضات فيينا لو التزم الغرب بتعهداته
2 كانون الأول 2021
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية
2 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية
خلفية وأسباب الاحتجاجات الطلابية الكبيرة في إقليم كردستان العراق