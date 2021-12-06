الانتخابات الليبية .. هل ستحل المعضلة الأصعب؟

ستجرى الانتخابات الرئاسية الليبية في وقت لم يستقر فيه الوضع في البلاد بعد وتستمر الصراعات الداخلية بمؤامرة ودعم بعض الدول والأنظمة الأجنبية.



كما أن قوانين الانتخابات ليست محل إجماع، ولا يزال جدل القاعدة الدستورية التي تجري على أساسها الانتخابات يُقسِّم الأطراف السياسية. كما أن شروط الترشُّح للرئاسة ما زالت أيضا محل خلاف عميق، وكلما اقترب الموعد 24 ديسمبر/كانون الأول لإجراء أول انتخابات رئاسية في ليبيا منذ استقلالها قبل 70 عاما، يزداد الجدل وتتصاعد حِدَّة الخلافات والانقسامات بين الفرقاء السياسيين، ولكن ما من علامات مؤكدة توحي بأن الانتخابات لن تجري في موعدها حتى الآن.



وتواجه ليبيا العديد من التحديات منذ عام 2011؛ بعد سقوط نظام القذافي، واجهت البلاد حربًا أهلية في عام 2011 وتم تقسيمها عمليًا إلى قسمين بمؤامرة أجنبية؛ وحظيت "حكومة الوحدة الوطنية الليبية" بدعم دول مثل قطر وتركيا وبعض الدول الأوروبية والأمم المتحدة، كما دعمت دول مثل مصر والسعودية والإمارات جيش جنرال المتقاعد حفتر المتمركز في بنغازي وطبرق. لكن مع استمرار مرشحي الرئاسة الليبية في عرض قضيتهم على لجنة الانتخابات، تشهد ليبيا خلافات دولية حول مستقبل البلاد. أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن العدد الإجمالي للمرشحين في الانتخابات النيابية بلغ 2241 مرشحا في عموم البلاد.



وفي وقت سابق، أُعلن عن خوض أكثر من 900 شخص الانتخابات الرئاسية الليبية، من بينهم أهم المرشحين خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي المخلوع وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق (شرق ليبيا) سابقاً، لكن قبل أيام قليلة تمت الإطاحة بسيف الإسلام القذافي.



و من المقرر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر / كانون الأول، ومنذ عدة أشهر، يستعد لاعبون أجانب مثل الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا، وبالطبع الكيان الصهيوني للعب دور فيها. ومن بين الأطراف المؤثرة في العملية الانتخابية، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وكذلك بعض جيران ليبيا، بما في ذلك مصر وتونس والجزائر.



في غضون ذلك، فإن الولايات المتحدة و الكيان الصهيوني هم أول من استفاد من التدخل في الانتخابات الليبية وبذل كل جهد للتأثير عليها. في نظر الولايات المتحدة وإسرائيل، قد تفتح الانتخابات الليبية ونتائجها الباب لدولة عربية أخرى في القارة الأفريقية للدخول في اتفاقيات تطبيع مع تل أبيب.



وبعد الإطاحة بسيف الإسلام القذافي، كان أبرز المرشحين الليبيين خليفة حفتر، صاحب التوجه الأمريكي الصهيوني، وقد أعلن بالفعل عن رغبته في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني إذا وصل إلى السلطة. تعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أيضًا أن حفتر لديه المزيد من القوة لتأسيس موطئ قدم صهيوني في البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخليفة حفتر حليف لحلفاء تل أبيب بقيادة الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ومصر. كما يضمن وجود تل أبيب في غرب طرابلس، عبر حفتر، القضاء على خصم الكيان الصهيوني في البحر المتوسط​​، تركيا.



