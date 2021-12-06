استشهاد وإصابة 10 مدنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة

واطلق العدوان السعودي نيران أسلحته الرشاشة باتجاه الأسواق الشعبية ومنازل المواطنين في منطقتي الرقو وآل الشيخ بمديرية منبه الحدودية، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 6 آخرين بينهم 4 مهاجرين أفارقة.



تجدر الإشارة إلى أن العدوان يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.



وخلال الخمسة الأيام الماضية استشهد وأصيب حوالى 50 مدنيا، جراء 130 غارة جوية شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على العاصمة صنعاء وثمان محافظات.



وأوضح مصدر مسؤول لشبكة المسيرة أن طيران العدوان شن 130 غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي خلال الأيام الخمسة الماضية على عدد من المحافظات.



وأشار المصدر إلى أن غارات العدوان تركزت على 8 محافظات وتسببت باستشهاد وإصابة قرابة 50 مواطنا بينهم أطفال، مبينا أن 26 غارة استهدفت الأعيان المدنية في 4 أحياء سكنية بأمانة العاصمة صنعاء.



وصعد طيران العدوان الأمريكي السعودي مؤخرا من جرائمه بحق المدنيين في مختلف المحافظات، في ظل صمت أممي مطبق غير مكترث لدماء اليمنيين التي يستبيحها العدوان.