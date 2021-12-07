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الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 ساعة 09:12
خلال محاكمتهم...

قوات الاحتلال تعتدي على الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع

قوات الاحتلال تعتدي على الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع
وعقب الاعتداء على الأسرى، أخرجت قوات الاحتلال الصحافيين خارج قاعة محكمة الصلح بمدينة الناصرة المحتلة، قبل أن تقرّر الأخيرة عقد الجلسة المقبلة في الـ16 من كانون الثاني المقبل، فيما ستُعقد محاكمة للأسير أيهم كممجي في الـ25 من الشهر ذاته.

من جهتها، أمهلت المحكمة النيابة العامة أسبوعاً لاتخاذ قرار بإلغاء لوائح الاتهام، أو الاستمرار فيها. فيما جرت محاكمة الأسرى الستة الذين فرّوا من السجن، إضافةً إلى خمسة آخرين متهمين بتقديم المساعدة لهم.

ووفق ما صرّح به محامي الأسرى، خالد محاجنه، فإن وحدة ناحشون اعتدت على الأسرى جميعهم داخل قاعة المحكمة، بسبب عدم رغبة مصلحة السجون في إعطاء الفرصة لأي أسير بالتحدث لوسائل الإعلام أو للمحامين. وأضاف أن الاعتداء حصل بينما كان الأسرى مكبّلي الأرجل والأيدي ومحاطين بعشرات من عناصر قوات الاحتلال.

وكانت المحكمة قد نظرت الشهر الماضي، في ردّ طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى الستة الذين فرّوا من سجن جلبوع، على لوائح الاتهام التي قدّمتها بحقهم، وشخصيْن آخرين متّهمين بمساعدتهم على الفرار في شهر أيلول 2021.
مصدر : وكالات
رقم : 967267
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