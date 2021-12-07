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الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 ساعة 10:03
لبنان.. تسجيل 797 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة
وأوضحت الوزارة أنّه تمّ تسجيل 787 إصابة بين المقيمين و10 حالات بين الوافدين.
وأشارت الوزارة إلى أنّه تمّ تسجيل 10 وفيّات جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8785.
مصدر :
وكالات
رقم :
967285
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