لبنان.. تسجيل 797 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

اسلام تايمز (لبنان) - أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في لبنان ،في تقريرها اليومي، عن تسجيل 797 إصابة جديدة، مُصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19​، خلال 24 الساعة الأخيرة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 679625.