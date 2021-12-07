السيد الصدر يعرض مساعدة القوى الامنية في محافظة البصرة

وقال المكتب الخاص للسيد الصدر في بيان، إن"السيد مقتدى الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ البصرة أسعد العيداني اليوم الثلاثاء، لمتابعة الخرق الأمني الذي حصل صباح هذا اليوم في المحافظة والذي راح ضحيته مجموعة من المواطنين الأبرياء الشهداء".



وعرض السيد الصدر "مساعدته المباشرة لمؤسسات الدولة والقوى الأمنية في المحافظة"، لافتاً الى "أهمية الاستقرار الأمني في محافظة البصرة لما تمثله من مكانة وطنية واقتصادية وأمنية لعموم محافظات العراق".



وتابع المكتب أن "السيد الصدر تابع ما حصل من أحداث في مدينة مخمور"، مشيراً الى أنه "دعا الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأهّب الأمني والاستخباري لعدم السماح لفلول الإرهاب بزعزعة الوضع الأمني في بلدنا الحبيب".