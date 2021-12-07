باقري يبحث مع ريابكوف العلاقات الثنائية ومفاوضات فيينا

وجرى البحث في هذا اللقاء حول العلاقات الثنائية واحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة "4+1" في فيينا.



واكد باقري وريابكوف ضرورة استمرار المشاورات بين الجانبين حول القضايا الدولية والمفاوضات القادمة بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا.



وكان الاجتماع بين ايران ومجموعة "4+1" من اجل رفع الحظر الاميركي قد عقد في فيينا الاسبوع الماضي والذي قدمت خلاله ايران وثيقتين حول رفع الحظر والقضايا النووية للطرف الاخر وبناء على طلب من الاطراف الاوروبية للتشاور مع عواصمها فقد توقفت المفاوضات موقتا وتقرر ان تستانف نهاية الاسبوع الجاري.



واوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الاثنين بان الموعد الدقيق لاستئناف المفاوضات سيتم الاعلان عنه بعد مشاورات باقري مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا.



وتعد هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها باقري الى موسكو وكانت الاولى قبل انطلاق الجولة السابقة لمفاوضات فيينا حيث زار موسكو تلبية لدعوة من ريابكوف بعد زيارته الى بروكسل.