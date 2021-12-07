المقاومة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات المماطلة برفع الحصار

جاء ذلك خلال بيان، أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، تعقيبا على استمرار سياسة المماطلة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول تنفيذ التفاهمات التي أفضت الى وقف إطلاق النار خلال الحرب الأخيرة.



وطالبت فصائل المقاومة الفلسطينية، جميع الوسطاء، بتحمل مسؤولياتهم في إلزام إسرائيل قبل فوات الأوان، لأن التسويف والمماطلة يؤدي إلى ما لا يتمناه الاحتلال.



ووجهت الفصائل في بيان لها اليوم الثلاثاء، التحية لأبطال العمليات البطولية في الضفة المحتلة، داعية لاستمرار وتصعيد العمليات، وإشعال الأرض لهباً تحت اقدام الاحتلال الذي لا يردعه إلا صوت الانتفاضة والمقاومة.



كما وجهت التحية لجماهير شعبنا البطل بكافة مناطق تواجده في ذكرى انتفاضة الحجارة، مؤكدة على تمسكها بخيار المقاومة كخيار استراتيجي لحماية ثوابتنا وحقوقنا الوطنية.



وشدد بيان الفصائل على دعمها وإسنادها لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وبالأخص منهم الأسرى الإداريين الذين ما زالوا مضربين عن الطعام، داعية لتصاعد الفعاليات الشعبية والجماهيرية نصرة لأسرانا الأحرار.



واستنكرت بشدة التهافت العربي المخزي لتوقيع الاتفاقيات التطبيعية مع المحتل الغاصب واستقبال قادة الاحتلال على الأراضي العربية، مؤكدة أن المطبعين العرب الذين فرطوا بتضحيات أمتنا وشعبنا هم شركاء الاحتلال في عدوانه المتواصل والمستمر على شعبنا وقضيتنا.



وباركت الفصائل لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" انطلاقتهم المباركة ال34 التي أعطت العمل الجهادي في فلسطين دفعة قوية في مواجهة المحتل، مقدرة عالياً قرار قيادة حركة حماس بإلغاء مهرجان انطلاقتها المركزي وتخصيص موازنته لمشاريع تخدم شعبنا في قطاع غزة، الذي ينم عن استشعار بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا في ظل الحصار والمعاناة.