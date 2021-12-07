الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 ساعة 20:20
في وقفة تضامنية بنابلس..

'الجهاد الإسلامي' تؤكد ضرورة تحرير جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال

وقال القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له: إن "ما يقوم به الاحتلال من احتجاز الجثامين هو سادية احتلالية، معتبراً أن الاحتلال يحاول قهر وكسر شعبنا، لكن إرادة شعبنا أقوى".

وأشاد عدنان، بأهالي بلدة "عراق التايه" التي قدمت التضحيات والشهداء والأسرى والمحررين والأبطال، مشيراً إلى دور المقاومة في اعتبار الجثامين أسرى ويجب تحريرهم.

ودعا القيادي المحرر إلى ضرورة وجود جهة وطنية وإنسانية وحقوقية، من أجل تحرير جثامين الشهداء، معتبراً أن استرداد جثامين الشهداء واجب ديني ووطني وأممي.

يذكر أن سلطات الاحتلال تستمر في احتجاز جثامين عشرات الشهداء في مقابر اسمتها بـ"مقابر الأرقام"، كان المجتمع الدولي دانها وصنفها أنها من "جرائم حرب".
مصدر : وكالات
رقم : 967368
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
الردع اليمني يواصل دك رأس أفعى العدوان السعوأمريكي
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
أيام العراق المصيرية في البيت الشيعي
7 كانون الأول 2021
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
محمود عباس والعلاقة الغريبة مع الاحتلال
7 كانون الأول 2021
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
7 كانون الأول 2021
بالفيديو...عدوان صهيوني جوي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية
بالفيديو...عدوان صهيوني جوي يستهدف محيط مرفأ اللاذقية
7 كانون الأول 2021
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
الثابت والمتحرك في العلاقة بين تركيا و"إسرائيل"
6 كانون الأول 2021
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
حرب إسرائيليّة ضروس على الصحافيين.. ما الذي يُقلق "إسرائيل"؟
6 كانون الأول 2021
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
مؤتمر "رواد القدس" بإسطنبول.. أهدافه وتوقيته؟
6 كانون الأول 2021
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
من هو العامل الرئيسي لتنفيذ سياسات السعودية الفتنوية في لبنان؟
6 كانون الأول 2021
رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا
رئيسي: جادون في المفاوضات النووية وأثبتنا ذلك في فيينا
6 كانون الأول 2021
كبير المفاوضين الإيرانيين: لا تراجع عن مطالبنا
كبير المفاوضين الإيرانيين: لا تراجع عن مطالبنا
5 كانون الأول 2021
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
4 كانون الأول 2021
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
4 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
احتجاجات عارمة في الجنوب.. منصور هادي يطلب الدعم المالي من الرياض
دعم المقاومة جريمة في السعودية... مطالبات بالإفراج عن فلسطينيين معتقلون في السجون السعودية
البحرين.. احتجاجات ومطالبات بالإفراج الفوري عن ‘‘السنكيس‘‘ ومصيره لا يزال مجهول!
اللعبة المزدوجة لـ‘‘إسرائيل‘‘ في ماراثون المفاوضات النووية